www.controradio.it Peste suina: agricoltori e allevatori in piazza a Lucca Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:39 Share Share Link Embed

Fermate la peste suina prima che sia troppo tardi! Gli agricoltori e gli allevatori di Coldiretti tornano in “piazza” con un presidio giovedì 6 novembre a partire dalle ore 9.30 in piazza del Giglio a Lucca di fronte alla Prefettura per chiedere alle istituzioni un cambio di passo nella gestione dell’emergenza che fino qui ha fatto acqua da tutte le parti. Lo stato di mobilitazione deciso durante un incontro lo scorso mercoledì a Castelnuovo Garfagnana.Dopo la provincia di Massa Carrara, dove il virus era stato rilevato per la prima volta a luglio 2024 (oggi tutti i 17 comuni della provincia massese sono in zona di restrizione), nelle scorse settimane è toccato alla provincia di Lucca fare i conti con la realtà e pochi giorni fa a quella di Pistoia con l’inserimento del comune di Abetone Cutigliano tra le zone a rischio. Ad oggi sono infatti ben 43 i comuni tra Massa Carrara, Lucca e Pistoia inseriti in zona di restrizione da Peste Suina Africana (PSA) che rientrano nelle Ordinanze Commissariali.

Letizia Cesani Presidente Coldiretti Toscana