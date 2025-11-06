www.controradio.it Storie da InCUBO Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:23:22 Share Share Link Embed

Il Convitto della Calza di Firenze, venduto dalla Curia e ristrutturato dalla società Domus Rex, è stato trasformato in un resort con spa e ristorante. Un miliardario straniero cerca di trasformare in un giardino privato una parte del quartiere di San Niccolò. In Costa Scarpuccia la collina viene sbancata per fare spazio al lusso. Mentre svetta sempre più alta una torre nell’ex Ospedale Militare di Via San Gallo, dove sabato alle 11 “Salviamo Firenze” ha convocato una manifestazione. Questa mattina siamo stati in diretta da via Cavour (nei pressi dei lavori all’ex Ospedale Militare di via San Gallo), per raccontare queste storie con Raffaele Palumbo e con i suoi ospiti.