Liberamente Tinaia: concorso per giovani creativi under 35 del territorio toscano

Si chiama “LIBERAMENTE TINAIA, dall’Art Brut al Design” il premio che il Centro di attività espressive di San Salvi, a Firenze, promuove in collaborazione con ARTEX, LABA, ACCADEMIA ITALIANA, e IED Firenze nell’ambito di Toscanaincontemporanea 2025 e dei cinquant’anni de La Tinaia. Il concorso, dedicato ai creativi under 35 residenti in Toscana e agli studenti degli istituti secondari o terziari sul territorio regionale, nasce con l’obiettivo di stimolare il confronto tra lo straordinario patrimonio di Art Brut dell’atelier, nato all’interno dell’ex ospedale psichiatrico negli anni ’70, e il linguaggio del design contemporaneo. Termine ultimo per la presentazione dei progetti: il 31 dicembre 2025. Dai migliori saranno realizzati dei prototipi da esporre al pubblico in una mostra in programma per la primavera del 2026.