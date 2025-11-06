Liberamente Tinaia: concorso per giovani creativi under 35 del territorio toscano

/
RSS Feed
Si chiama “LIBERAMENTE TINAIA, dall’Art Brut al Design” il premio che il Centro di attività espressive di San Salvi, a Firenze, promuove in collaborazione con ARTEX, LABA, ACCADEMIA ITALIANA, e IED Firenze nell’ambito di Toscanaincontemporanea 2025 e dei cinquant’anni de La Tinaia. Il concorso, dedicato ai creativi under 35 residenti in Toscana e agli studenti degli istituti secondari o terziari sul territorio regionale, nasce con l’obiettivo di stimolare il confronto tra lo straordinario patrimonio di Art Brut dell’atelier, nato all’interno dell’ex ospedale psichiatrico negli anni ’70, e il linguaggio del design contemporaneo. Termine ultimo per la presentazione dei progetti: il 31 dicembre 2025. Dai migliori saranno realizzati dei prototipi da esporre al pubblico in una mostra in programma per la primavera del 2026.
Le voci del presidente de La Nuova Tinaia, Francesco Nocentini, e della coordinatrice di Artex, Elisa Guidi.