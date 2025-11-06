www.controradio.it Marcello Fois con L'Immensa distrazione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:19 Share Share Link Embed

Una serata speciale, sabato 8 novembre dalle 19.00, in compagnia di Marcello Fois, una delle voci più intense e riconosciute della narrativa italiana contemporanea, capace di raccontare le radici, i legami familiari e le contraddizioni della Storia con profondità e potenza evocativa. L’incontro fa parte del ciclo Identità, legami e scrittura – Aperitivo con Autore, nell’ambito della rassegna Identities. Leggere il contemporaneo, che propone appuntamenti letterari con musica dal vivo alla Biblioteca delle Oblate.

La presentazione si terrà alle ore 19.00 nella Sala Storica Dino Campana – Altana Marielle Franco. Via dell’Oriuolo, 24 – Firenze

