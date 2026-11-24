SLOOOOOOW – il tempo della festa è il processo di rallentamento coreografico e musicale che Parini Secondo e Bienoise hanno innescato per accedere a uno stato di sospensione. Un gruppo di persone incarna una danza caffeinica e la porta verso il ritmo impossibile dei 5 bpm, concedendosi al tempo festivo. Il titolo ll tempo della festa cita l’omonimo
libro del filosofo Furio Jesi come celebrazione del suo pensiero: «La festa come rigenerazione del tempo attraverso una rappresentazione. Il teatro come ripetizione di eventi mitici che salvano dai dolori della storia».
L’intervista a Sissj Bassani.
Mercoledì 25 novembre 2026 h 20:00 e giovedì 26 novembre 2026 h 20:00 Cango Cantieri Goldonetta, Via Santa Maria, 25, Firenze per La Democrazia del Corpo