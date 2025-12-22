    Overtourism: cosa ci raccontano i casi di Cafaggiolo e Costa San Giorgio ?

    rendering Costa San Giorgio
    Perché a famiglia Lovenstein fa fatica a realizzare i due resort di lusso nel Mugello e in  Oltrarno? Lo abbiamo chiesto alla prof. Ilaria Agostini, urbanista dell’Università di Bologna

     