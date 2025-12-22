Overtourism: cosa ci raccontano i casi di Cafaggiolo e Costa San Giorgio ? 22 Dicembre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Overtourism: cosa ci raccontano i casi di Cafaggiolo e Costa San Giorgio ? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:43 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Perché a famiglia Lovenstein fa fatica a realizzare i due resort di lusso nel Mugello e in Oltrarno? Lo abbiamo chiesto alla prof. Ilaria Agostini, urbanista dell’Università di Bologna