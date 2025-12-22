“L’anno nuovo che non arriva”. L’intervista al regista Bogdan Muresanu 22 Dicembre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it "L'anno nuovo che non arriva". L'intervista al regista Bogdan Muresanu Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:27 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed L’anno nuovo che non arriva. Premiato a Venezia nel 2024, il film di Bogdan Muresanu racconta un punto di vista insolito sulla rivoluzione rumena del dicembre 1989. A lo Spazio Alfieri fino al 27 dicembre 2025.