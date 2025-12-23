www.controradio.it Il tombino sprofondato, tra traffico in tilt e polemiche per la gestione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:51 Share Share Link Embed

La chiusura di via lungo il Mugnone, a Firenze, per un “tombino della telefonia sprofondato nella mattinata di sabato” ha creato forti disagi al traffico cittadino in zone Cure e molte critiche sulla gestione dell’evento. Tutte le direttrici dirette in piazza delle Cure sono rimaste bloccate con problematiche anche a livello di trasporto pubblico. “Nessuno ha pensato di utilizzare almeno un’altra corsia delle quattro disponibili su viale Don Minzoni, dove si trova uno dei semafori più lenti di Firenze. Inoltre non si sono visti agenti della Polizia Municipale agli incroci”.

sottolinea la capogruppo di Firenze Democratica in Comune, Cecilia Del Re

