www.controradio.it Palestina: il sindaco di Tulkarem a Scandicci Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:44 Share Share Link Embed

Continua l’impegno del Comune di Scandicci nell’ambito della Rete degli Enti Locali per i diritti del popolo palestinese. Nei giorni scorsi l’assessore Federica Pacini, in rappresentanza di tutta l’amministrazione, ha incontrato in Palazzo Vecchio a Firenze Riyad Awad, sindaco della città palestinese di Tulkarem. Il 13 dicembre scorso a Scandicci sono state affisse le targhe sulle due panchine arcobaleno realizzate a Vingone e a Badia a Settimo, nell’ambito dell’iniziativa “Una panchina per la Pace”, promossa da Anpi insieme a Cgil, Libera, Humanitas, le Case del Popolo di Vingone e San Giusto e l’associazione Bella Ciao, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Anche in questo caso per il Comune era presente l’assessora alle Pari opportunità Federica Pacini.