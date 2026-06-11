www.controradio.it Omaggio a Beethoven con Peppe Servillo nella 46/a stagione dell'Ort Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:34 Share Share Link Embed

Si aprirà giovedì 22 ottobre al Teatro Verdi la 46/a stagione concertistica dell’Orchestra della Toscana, presentata questa mattina a Firenze, con Diego Ceretta che inaugura il suo secondo mandato da direttore principale dell’Ort. Quattordici programmi tracciano la mappa di un viaggio musicale tra memoria e contemporaneità che partirà il 22 ottobre con il ‘Concerto per violino e orchestra op. 77 di Brahms’, affidato a Francesca Dego. Nella stessa serata anche la prima esecuzione italiana di ‘Io cammino muovendo le dita’ di Nicola Campogrande, per violino solo, e la ‘Sinfonia n. 6 Patetica’ di Cajkovskij.