    FESTIVAL BUCOLICO DELLA FERMENTAZIONE

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    FESTIVAL BUCOLICO DELLA FERMENTAZIONE
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    Il mondo della fermentazione si dà appuntamento alle porte di Firenze.
    Un festival bucolico dedicato a chi produce, chi ama e chi vuole scoprire l’arte della fermentazione. Domenica 14 giugno una giornata immersi nel verde dell’azienda agricola Fattoria Bucolica, tra workshop, market, libri, cibi e bevande fermentate, visite, degustazioni, incontri e presentazioni con produttori ed esperti locali e da tutta Italia.