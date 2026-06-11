Il mondo della fermentazione si dà appuntamento alle porte di Firenze.
Un festival bucolico dedicato a chi produce, chi ama e chi vuole scoprire l’arte della fermentazione. Domenica 14 giugno una giornata immersi nel verde dell’azienda agricola Fattoria Bucolica, tra workshop, market, libri, cibi e bevande fermentate, visite, degustazioni, incontri e presentazioni con produttori ed esperti locali e da tutta Italia.
FESTIVAL BUCOLICO DELLA FERMENTAZIONE
Il mondo della fermentazione si dà appuntamento alle porte di Firenze.