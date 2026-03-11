Nuovo Franchi, Fiorentina vicina all’accordo: 85 milioni per project financing

Accelerata sul restyling dello stadio Artemio Franchi: la Fiorentina è a un passo dal dire sì al project financing con il Comune, mettendo sul tavolo 85 milioni di euro per il Lotto 2 e per opere di abbellimento, adeguati agli standard UEFA in vista di Euro 2032.

Accelerata decisiva sul restyling dello stadio Artemio Franchi: la Fiorentina è a un passo dal dire sì al project financing con il Comune, mettendo sul tavolo 85 milioni di euro, ovvero 55 milioni per completare il Lotto 2 – curva Fiesole, spalti, accessi – più altri 30 per opere di abbellimento come skybox, vip lounge e arredi premium, adeguati agli standard UEFA in vista di Euro 2032. In Comune si lavora in questi giorni per trovare la quadra sulla concessione. La bozza, emersa da riunioni riservate tra il Direttore generale viola Alessandro Ferrari e Palazzo Vecchio, prevede in cambio una concessione ultra-trentennale, una concessione di 80 anni, meno onerosa possibile, con la Fiorentina disponibile a coprire anche i possibili oneri extra dovuti all’inflazione o ad eventi come i conflitti in corso in Medioriente che stanno causando forti rincari, dalle energie alle materie prime. Al centro, la richiesta della Fiorentina di avere il controllo totale sui lavori del lotto 2. La sindaca di Firenze Sara Funaro dovrà quindi presentare entro luglio a UEFA e FIGC tutte le garanzie finanziarie per ospitare gli Europei, mentre la proprietà – informata da Ferrari – è decisa ad accelerare. Il sì definitivo dagli USA non è ancora arrivato, ma sembra sia solo questione di tempo. I lavori, già partiti con Lotto 1, quindi parliamo della Curva Sud, della torre media e dello smantellamento della pista di atletica, procedono. La sindaca comunque ha assicurato che i ritardi saranno assorbiti e che la Fiesole sarà pronta per aprile 2027. Mentre Commisso junior dovrebbe arrivare in città prima di Pasqua.