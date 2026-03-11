www.controradio.it A tu per tu con Michelangelo, visite gratuite al Museo di Casa Buonarroti con Fondazione CR Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:39 Share Share Link Embed

Visite guidate gratuite e visite-spettacolo per famiglie al Museo di Casa Buonarroti. Un progetto sostenuto da Fondazione CR Firenze dal 14 marzo al 31 maggio 2026. Un ciclo di visite guidate e attività per famiglie gratuite alla scoperta di uno dei tesori meno noti di Firenze, il Museo di Casa Buonarroti, luogo della memoria e della celebrazione del genio di Michelangelo.

Ascolta le interviste a Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze e Cristina Acidini, Presidente della Fondazione Casa Buonarroti a cura di Chiara Brilli

«Dopo il ciclo di visite “A tu per tu con Giotto” alla Cappella Bardi, la Fondazione propone una nuova opportunità culturale dedicata ai residenti dei nostri territori di riferimento – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze – con l’obiettivo di accompagnarli alla scoperta o riscoperta di un luogo che custodisce opere fondamentali del grande Maestro. Un’iniziativa che risponde concretamente alla nostra missione di promuovere l’accesso alla cultura come bene comune, con un’attenzione particolare alle famiglie con bambini e ragazzi».

«Il progetto che Fondazione CR ha messo a punto con Casa Buonarroti – afferma Cristina Acidini, Presidente della Fondazione Casa Buonarroti –rappresenta un caso esemplare di valorizzazione di un museo, destinata soprattutto ai concittadini; e di questa iniziativa sono e siamo particolarmente grati. La Casa Buonarroti non è solo uno scrigno di opere d’arte del divino Michelangelo, ma anche una dimora ricca di suggestioni, dove i componenti di questa antica e grande famiglia riprendono la loro voce.

Particolare attenzione è rivolta alle famiglie: insieme alle visite guidate per adulti è prevista una visita spettacolo per bambini e ragazzi, grazie ad un testo originale scritto e interpretato dalla compagnia La Macchina del Suono. Nelle sale della Casa si potrà vivere un incontro fuori dal tempo con Michelangelo Buonarroti e con il pronipote Michelangelo il Giovane, che, tra dialoghi e momenti di ironia, racconteranno le vicende biografiche dell’artista e i capolavori conservati nel Museo.

Gli appuntamenti del programma “A tu per tu con Michelangelo” si terranno tutti i sabati e le domeniche, dal 14 marzo al 31 maggio 2026 (ad esclusione di 4 e 5 aprile) presso il Museo di Casa Buonarroti (Via Ghibellina 70, Firenze).

L’accesso è riservato ai cittadini di Firenze, Arezzo e Grosseto e delle rispettive province.

Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni:

fondazionecrfirenze.it

Mail: [email protected]

Tel : +39 055 0317740