Nuovi sviluppi negli episodi di crimine e aggressioni a Prato 

Sequestrata una villa liberty trasformata in affittacamere abusivo, nonché luogo di attività illecita di cambiavalute (euro contro yuan), ed è stato contestualmente arrestato un cinese per detenzione e porto abusivo di armi. Nella vicenda fu ferito con spari di pistola un connazionale, 47 anni, la notte del 19 aprile scorso, un’aggressione che dalle prime informazioni sembrò essere avvenuta in strada e invece fu dentro la villaLe indagini coordinate dalla procura di Prato stanno dunque facendo emergere una realtà più complessa di un semplice agguato e hanno individuato una villa storica, di pregio, nel cuore di Prato, trasformata in un crocevia di intensa illegalità, luogo di affitti clandestini e di cambiavalute abusivi. Di questo e delle numerose operazioni e indagini messe in campo dalla procura nei confronti della mafia cinese a Prato, della guerra delle grucce e della confisca dei beni alla criminalità parliamo in Newsline.

in studio il corrispondente da Prato Giorgio Bernardini