Lavori di Publiacqua, tutte le informazioni utili per il prossimo fine settimana

I lavori per il raddoppio dell’Autostrada dell’acqua inizieranno dalle ore 24 di venerdì 9 maggio e dureranno fino alla mattina di domenica 11 maggio. Il territorio interessato dai lavori è stato suddiviso da Publiacqua in tre zone (rossa, arancio e gialla) a seconda dell’intensità degli effetti che sono influenzati anche dall’altezza degli edifici. Interessanti circa 350 mila residenti in 10 Comuni tra Firenze, Prato e Pistoia. Si invitano i cittadini a limitare il consumo di acqua in queste giornate e dotarsi preventivamente di scorte adeguate nella propria abitazione. In caso di necessità saranno comunque dislocate 11 autobotti la cui ubicazione insieme ad altre utili informazioni è consultabile sul www.publiacqua.it

Nicola Perini presidente di Publiacqua