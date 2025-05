www.controradio.it Adolescenza digitale: come essere genitori e guide consapevoli e presenti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:22:23 Share Share Link Embed

Adolescenza digitale: come essere genitori e guide consapevoli e presenti

Gli adolescenti di oggi trovano nei social strumenti di appartenenza e di costruzione dell’identità, tipici della fase adolescenziale, ma al tempo stesso si imbattono in contenuti pericolosi o studiati per “agganciarli”. Gli adulti non devono scoraggiarsi: serve formarsi, essere presenti, e fare da guida con l’esempio.

Ospiti:

Roberta Tessaro, psicologa dell’età evolutiva, lavora nel territorio di Monza e Brianza ma svolge corsi e consulenze in tutta Italia; si occupa di divulgazione sui canali social di tematiche relative al mondo della genitorialità e sul profilo Instagram è conosciuta come ‘la psicologa dei bambini, delle mamme e dei papà’.

Tommaso Giani, diacono della chiesa cattolica (diocesi di San Miniato), educatore di squadre giovanili di calcio, attivista dei diritti civili e sociali, già insegnante di religione in una scuola superiore della provincia fiorentina. Da 4 anni organizza, a settembre, una settimana di vita comunitaria offline coi ragazzi che aderiscono: al mattino seguono le lezioni, mentre al pomeriggio sono impegnati a conoscere delle realtà locali quali parchi naturali, carceri, case-famiglia o case di cura di malati terminali.