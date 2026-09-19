www.controradio.it Nuova segreteria per il Pd di Firenze Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:00:55 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="66T6FkCL1G"><a href="https://www.controradio.it/podcast/nuova-segreteria-per-il-pd-di-firenze/">Nuova segreteria per il Pd di Firenze</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/nuova-segreteria-per-il-pd-di-firenze/embed/#?secret=66T6FkCL1G" width="500" height="350" title="“Nuova segreteria per il Pd di Firenze” — www.controradio.it" data-secret="66T6FkCL1G" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Il segretario cittadino Federico Gianassi ha definito la squadra che lo accompagnerà nei prossimi mesi: una composizione che punta a tenere insieme le diverse sensibilità del partito. Due i vicesegretari e sedici i componenti della segreteria. La prima riunione è convocata per il 22 settembre.

Il servizio di Giorgio Bernardini

FIRENZE Il Pd del capoluogo toscano prova a ricompattare le diverse sensibilità del partito e riparte da una nuova segreteria cittadina. Il segretario Federico Gianassi ha annunciato la squadra che lo affiancherà nel lavoro dei prossimi mesi.

Gianassi, che sta agendo da reggente dopo le dimissioni di Andrea ceccarelli, parla di una squadra costruita per coinvolgere energie, competenze e sensibilità diverse. L’obiettivo è rilanciare l’iniziativa politica e la presenza del Pd in tutta Firenze, accompagnando anche il percorso delle prossime assemblee cittadine. Non è un segreto che al di là di colpi di scena questa sarà anche la governance cittadina che dovrà affrontare lo scoglio delle elezioni politiche e della rappresentanza territoriale.

Due i vicesegretari: Fabio Giorgetti e Angela Scaglione. Nella segreteria entrano, tra gli altri, Cristina Giachi, Mirco Dormentoni, Marisa Nicchi, Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Stefano Fontinelli, Valerio Rosati e Lorenzo Lambardi, insieme a Edoardo Amato, Michela Poppi, Samuele Mori, Andrea Michelle Raglianti, Gaetano Garavella, Alessandro Mazzelli, Irene Micali e Niccolò Coppi. Tesoriere sarà Niccolò Falomi.