Nuova chiusura in via Romana: commercianti “ci sentiamo presi in giro”

Apri e chiudi. E’ la sorte che sembrano avere i cantieri di Via Romana a Firenze, strada di accesso alla città verso Pitti, i cui lavori di riqualificazione sono stati attesi per anni, ma che dal 2022 vive uno stop and go che sta mettendo a dura prova i negozianti riuniti in un centro commerciale naturale che tenta di resistere al turistificio, ma che ha visto chiudere nel tempo numerose attività artigiane e adesso si sente preso in giro per queste continue chiusure della strada. L’ultima, per una fuga di gas a pochi passi da una recente riparazione da parte di Toscana Energia. Anche il Comune si è lamentato per la qualità della riqualificazione della via contestando alla ditta le lavorazioni e chiedendo a costo zero per l’amministrazione il necessario aggiustamento.

Chiara Brilli ha sentito un commerciante e un residente di via Romana.