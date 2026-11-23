Azienda della pelletteria con circa 200 addetti, i cui lavoratori e le lavoratrici sciopereranno per 8 ore e terranno un presidio dalle ore 9:30 davanti alla Regione Toscana, in piazza Duomo a Firenze, in concomitanza con il tavolo istituzionale sulla vertenza. Al centro della protesta il mancato pagamento degli stipendi, il peggioramento delle condizioni di lavoro e le incertezze sul futuro dell’azienda. I sindacati chiedono il saldo delle retribuzioni arretrate, condizioni di lavoro dignitose e garanzie sulla continuità produttiva e occupazionale.
Ne parliamo con Gianluca Valacchi, Femca CISL Toscan.
Notizie regionali. Presidio alla Almax di Scandicci
Azienda della pelletteria con circa 200 addetti, i cui lavoratori e le lavoratrici sciopereranno per 8 ore e terranno un presidio dalle ore 9:30 davanti alla Regione Toscana, in piazza Duomo a Firenze, in concomitanza con il tavolo istituzionale sulla vertenza. Al centro della protesta il mancato pagamento degli stipendi, il peggioramento delle condizioni di lavoro e le incertezze sul futuro dell’azienda. I sindacati chiedono il saldo delle retribuzioni arretrate, condizioni di lavoro dignitose e garanzie sulla continuità produttiva e occupazionale.