Noi continuiamo in ciò che era giusto

Una serata per Alexander Langer, padre dell’ecopacifismo. Venerdì 11 settembre, ore 19 Piazza Tanucci, Firenze.
Una serata dedicata al pensiero e all’eredità culturale di Alexander Langer a Firenze, riprendendo i temi del romanzo di Alessandro Raveggi pubblicato per Bompiani e del suo recente podcast per Wikiradio – Rai Radio 3.
Il dibattito toccherà i temi dell’antifascismo, della resistenza civile e della tutela dell’ambiente.
In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’intero del Circolo Il progresso
Ai nostri microfoni: Alessandro Raveggi