www.controradio.it L'ultradestra vince in Germania. Analisi, interviste e ricadute in Europa Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:19:58 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="H6zdAHcJCy"><a href="https://www.controradio.it/podcast/lultradestra-vince-in-germania-analisi-interviste-e-ricadute-in-europa/">L’ultradestra vince in Germania. Analisi, interviste e ricadute in Europa</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/lultradestra-vince-in-germania-analisi-interviste-e-ricadute-in-europa/embed/#?secret=H6zdAHcJCy" width="500" height="350" title="“L’ultradestra vince in Germania. Analisi, interviste e ricadute in Europa” — www.controradio.it" data-secret="H6zdAHcJCy" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

La scelta fatta dalla Sassonia-Anhalt, anche se si tratta di un piccolo land con 1,7 milioni di elettori, ha gonfiato il petto dei sovranisti d’Europa in vista delle elezioni che si terranno nei prossimi mesi negli Stati membri. Il candidato di ultradestra Ulrich Siegmund dell’AfD è in testa con il 44%, superando le aspettative. Un dato che a Bruxelles viene osservato con grande attenzione. Ma il dato più clamoroso riguarda la trasformazione dell’AfD da “fenomeno regionale dell’Est” a forza vicina al 28% nei sondaggi nazionali per il Bundestag. Che cosa significa per la Germania? Ma soprattutto quali saranno le ricadute sull’Europa e sui paesi europei, dalla Francia alla Spagna alla Polonia fino all’Italia, dove si voterà in primavera? Ne parliamo con i nostri ospiti: Giorgia Bulli docente di Comunicazione politica ed elettorale Dipartimento di Scienze politiche e sociali Unifi, si occupa da anni di populismo ed estrema destra, e Mauro Campus docente di Storia internazionale all’Università di Firenze e US and European relations presso la New York University.