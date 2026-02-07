www.controradio.it “No Ice in Italia: mobilitiamoci!”: presidio oggi su Ponte Vespucci a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:39 Share Share Link Embed

“No Ice in Italia: mobilitiamoci!”: manifestazione convocata per oggi a Firenze contro la presenza sul territorio italiano della polizia anti-immigrazione statunitense responsabile della morte di Renée Good e di Alex Pretti, e di ferimenti e deportazioni.

L’appuntamento alle 16 su ponte vespucci per il presidio, promosso da un ampissimo ventaglio di associazioni, organizzazioni e partiti – tra cui Anpi e Cgil Firenze, Cospe, Arci, Oxfam, Good Trouble Firenze e Statunitensi contro la Guerra, Donne insieme per la pace, Un Ponte per, Firenze per la Palestina, Sinistra Italiana Firenze, Sinistra Civica Ecologista, Ecolò Firenze, Sinistra Progetto Comune, +Europa Firenze, GD Firenze.

AUDIO Nancy Bailey Good Trouble Firenze