    “No Ice in Italia: mobilitiamoci!”: presidio oggi su Ponte Vespucci a Firenze

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    “No Ice in Italia: mobilitiamoci!”: presidio oggi su Ponte Vespucci a Firenze
    Loading
    /

    “No Ice in Italia: mobilitiamoci!”:   manifestazione convocata per oggi  a Firenze contro la presenza sul territorio italiano della polizia anti-immigrazione statunitense responsabile della morte di Renée Good e di Alex Pretti, e di ferimenti e deportazioni.

    L’appuntamento  alle 16 su ponte vespucci per il presidio, promosso da un ampissimo ventaglio di associazioni, organizzazioni e partiti – tra cui Anpi e Cgil Firenze, Cospe, Arci, Oxfam, Good Trouble Firenze e Statunitensi contro la Guerra, Donne insieme per la pace, Un Ponte per, Firenze per la Palestina, Sinistra Italiana Firenze, Sinistra Civica Ecologista, Ecolò Firenze, Sinistra Progetto Comune, +Europa Firenze, GD Firenze.

    AUDIO Nancy Bailey Good Trouble Firenze 