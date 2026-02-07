www.controradio.it Assemblea Pd: Giani 'creare condizioni per costruire ovunque il campo largo' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:47 Share Share Link Embed

“Dobbiamo cercare di costruire ovunque quella formula vincente che ci ha premiato alle elezioni regionali, il campo largo e conseguentemente affrontare le problematiche a Prato, a Pistoia, ad Arezzo e poi a Viareggio, a Figline, a Cascina”, creando una alleanza “con le stesse caratteristiche”. Lo ha detto questa mattina a Firenze il presidente della Toscana Eugenio Giani a a margine dell’assemblea regionale del Partito democratico.

“In Toscana ci stiamo muovendo con forte compattezza e con la capacità di affrontare i problemi dando delle risposte concrete ai cittadini”, ha continuato ricordando come il ministro della Salute Orazio Schillaci, durante la Conferenza delle Regioni, “ha riconosciuto che la Regione Toscana è quella che sta dando esempio sulle liste di attesa e sulla capacità di ridurre i tempi dei servizi. E poi – ha ancora aggiunto – sulle questioni che riguardano la scuola, le politiche attive del lavoro, che riguardano la difesa del suolo”. “Ecco – ha concluso Giani – questa sintonia nell’affrontare problemi concreti e nel dare risposte ai cittadini in Regione deve valere anche nei Comuni in cui si vota”.