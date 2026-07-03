www.controradio.it Neutra, intervista a Gianni Notarnicola Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:00 Share Share Link Embed

“Nutida Nuovə danzatrici/ori”. Fino al 10 luglio la VII edizione, guidata da Saverio Cona con il direttore associato Diego Tortelli, trasforma il Giardino del Pomario del Castello dell’Acciaiolo a Scandicci in un laboratorio internazionale della danza contemporanea.

Nella fitta programmazione 2026, il 7 luglio sarà la volta di “Neutra”, di e con Gianni Notarnicola, coreografo e danzatore pugliese già membro di Batsheva Dance Company, vincitore nel 2024 del 2° Premio per la Coreografia e il Premio del Pubblico all’International Solo-Dance-Theatre Festival Stuttgart, con un suo progetto performativo che esplora un corpo prima dell’identità.

Pierluigi Megahertz lo ha intervistato per noi.

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