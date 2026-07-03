www.controradio.it "Paternal Leave" a Cambia Uomo Cambia Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:13 Share Share Link Embed

Si chiude la terza edizione di Cambia Uomo Cambia, la rassegna di film per il contrasto alla violenza maschile sulle donne. Sabato 4 luglio alle 21:30 “Paternal Leave” [2025] della regista Alissa Jung e la riflessione sui padri. Della difficoltà di esserlo, di accettare la responsabilità di un’altra vita di cui prendersi cura. In un paesaggio abbandonato va in scena la richiesta di fare i conti con l’abbandono. Una ragazza chiede di capire, pretende che le venga spiegato perché non è mai stata accettata e voluta. Un percorso che farà emergere la fragilità degli adulti. Al termine della proiezione la counselor formatore AICo Ornella Marini in dialogo con Andrea Bagni. Presso “Apriti Cinema” in Piazza Pitti a Firenze, ingresso gratuito.

Iniziativa a cura di “Impariamo a dire Noi – Comitato civico per il contrasto della violenza maschile sulle donne del Circolo Arci 25 aprile”, in collaborazione con il Comune di Firenze, con Fondazione Sistema Toscana e Fondazione CR Firenze.

Questa mattina Andrea Bagni, del Comitato Civico Impariamo a dire Noi, è stato ospite de L’ora di ricreazione di Mirco Roppolo.