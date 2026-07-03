Passante AV Firenze: le Talpe Iris e Marika ‘sfondano’ il diaframma della stazione Foster

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Le due frese Tbm Iris e Marika hanno abbattuto oggi i diaframmi delle due gallerie e raggiunto oggi il camerone della nuova stazione Av di Firenze Belfiore. Si tratta di un passaggio fondamentale all’interno dell’intervento considerato strategico per il potenziamento del sistema ferroviario nazionale, che vede un investimento complessivo di 2,7 miliardi di euro.
Sulla base dell’attuale programmazione, il completamento dei lavori è previsto per la fine del 2029, con attivazione nel corso del 2030.
All’evento in cantiere hanno partecipato, oltre alla sindaca Sarta Funaro, l’amministratore delegato di Rfi Aldo Isi, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani
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