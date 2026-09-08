    ‘Negozi sicuri’ e ‘turismo green’: Cciaa e Comune Firenze rifinanziano i bandi 

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    'Negozi sicuri' e 'turismo green': Cciaa e Comune Firenze rifinanziano i bandi 
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    La Camera di commercio di Firenze mette a disposizione nuovi contributi a fondo perduto per le Mpmi che vogliono migliorare l’impatto ambientale e difendersi dall’emergenza furti, con il rifinanziamento di due bandi: il bando ‘Negozi sicuri’ con 100.000 euro, portando a 1 milione i contributi stanziati dal 2024 a oggi; e il bando ‘turismo green’ pubblicato a giugno 2026, che passa a 157.000 euro con un incremento di quasi il 50% dei fondi.

    JACOPO VICINI assessore al turismo e commercio della città di Firenze