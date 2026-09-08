Cultura: a Cascina e Volterra un teatro per la comunità

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Un’offerta teatrale che guarda alla comunità e a tanti diversi pubblici. Questa la forza dei cartelloni de La Città del Teatro di Cascina e del Teatro Persio Flacco di Volterra, la cui stagione 2026/27, spiega il direttore artistico, Francesco Cortoni, porterà in cinque sale 125 eventi e 96 titoli, con grandi artisti quali Ambra Angiolini, Ascanio Celestini, Ottavia Piccolo, Marco Paolini, Cristiana Capotondi, Lodo Guenzi, Paolo Hendel, Elio Germano, Rocco Papaleo, Emma Dante, insieme a realtà come Carrozzeria Orfeo, Muta Imago e Sotterraneo.
Il consulente artistico Nicola Fanucchi e il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo