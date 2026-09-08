Dai desk d’ascolto a gite, Fondazione CrFirenze stanzia 750.000 euro per scuole

Quasi 2 mila studenti hanno usufruito del supporto psicologico, oltre 1.400 dell’aiuto allo studio e 881 di contributi per gite, libri e dispositivi. Sono i numeri di “Benessere a scuola”, il progetto di Fondazione CR Firenze che lo scorso anno ha coinvolto 30 scuole superiori fiorentine con 500 mila euro. Per il 2026-2027 le risorse salgono a 750 mila euro e il bando si estende anche alle scuole statali di Arezzo e Grosseto.
Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze, e Ludovico Arte, dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze.