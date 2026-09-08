SE SON VIOLE FIORIRANNO- la Fiorentina tra cambio di allenatore, stadio da completare, e un progetto da ritrovare

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“La nostra responsabilità è onorare la storia e costruire i prossimi cento anni della Fiorentina”. Lo ha detto il presidente viola Joseph Commisso intervenendo oggi alla presentazione del volume ‘Fiorentina un secolo viola’, alla libreria Giunti Odeon a Firenze. Intanto però c’è da risalire la china dopo un inizio di stagione disastroso e da definire la questione del Franchi anche in vista della candidatura per ospitare le partite di Euro32.
Ne abbiamo parlato con MASSIMO CERVELLI, opinionista, e CHIARA BEVILACQUA, RadioFirenzeViola