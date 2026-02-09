www.controradio.it Nasce il Portale delle disuguaglianze di salute in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:16:54 Share Share Link Embed

È online il nuovo portale dell’ Agenzia regionale di sanità della Toscana dedicato alle disuguaglianze sociali di salute, uno strumento interattivo che permette di leggere come condizioni sociali, territoriali e demografiche si riflettano sugli esiti di salute e sull’accesso ai servizi nei diversi comuni della regione.

Gli indicatori del portale sono analizzati secondo quattro dimensioni chiave delle disuguaglianze sociali: istruzione, occupazione, reddito e distanza/accessibilità ai servizi essenziali, utilizzando dati ufficiali ISTAT e MEF per cogliere come condizioni sociali e territoriali influenzino la salute. Nei territori con basso livello di istruzione si osservano una maggiore prevalenza di patologie croniche, più elevata mortalità evitabile e un rischio di morte complessivo superiore, differenze che persistono anche in presenza di miglioramenti generali degli indicatori.