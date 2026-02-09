www.controradio.it Cubo nero, le novità che emergono dall'inchiesta Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:34 Share Share Link Embed

Un rimpallo di responsabilità tra Comune di Firenze e Soprintendenza. E’ quanto emerge dalle prima battute dell’inchiesta sul così detto Cubo nero, sorto al posto dell’ex Comunale e che vede dieci indagati.

Emergono nuovi dettagli sull’iter autorizzativo del “cubo nero”, la struttura sorta al posto dell’ex teatro comunale di corso Italia, al centro di un’inchiesta penale con una decina di indagati tra tecnici comunali e membri della commissione paesaggistica. Il 22 ottobre 2025 Palazzo Vecchio ha comunicato la chiusura del procedimento, dichiarando “assolto” il parere vincolante della Soprintendenza senza che risulti un sopralluogo ufficiale condiviso sul cantiere. Dalle prime battute dell’inchiesta della Procura di Firenze sembra emergere un sistematico rimpallo – di competenze e responsabilità – tra Comune e Soprintendenza. Da una parte Palazzo Vecchio sollecitò più volte conferme sulle prescrizioni del 2020, chiedendo di «dare notizia circa l’assolvimento delle condizioni alle quali era subordinato il parere favorevole vincolante di codesta Soprintendenza». La risposta però arriva dalla ditta costruttrice, la Savills Investment, che riporta un lungo elenco di sopralluoghi compiuti dalla Soprintendenza da cui si evincerebbe il sì di Palazzo Pitti al contestato colore «brunito». Niente di ufficiale però. Anzi. La Soprintendenza, in una nota “consegnata a mano” il 26 agosto (verbalizzata il 15 ottobre), lamentò l’assenza di inviti formali per sopralluoghi, rendendo inefficaci le valutazioni preliminari.​ Un’ispezione limitata avvenne solo il 17 dicembre, ma solo sulla fase finale dei lavori, quindi niente valutazioni su altezze, forme e colori. Ora, mentre l’inchiesta muove i primi passi, le opposizioni fuori e dentro Palazzo Vecchio scalpitano. Ad oggi però è prima di tutto la città ad avere il diritto si capire che cosa è veramente successo intorno a quella brutta vicenda che va sotto il nome di Cubo nero.