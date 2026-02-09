www.controradio.it Buttiamola in Politica! Puntata del 9 febbraio 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:13:53 Share Share Link Embed

Buttiamola in Politica! Puntata del 9 febbraio 2026

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

Nuova puntata della rubrica del lunedì alle 8.15 su Controradio.

CSX: via libera ai congressi nel Pd, Fossi “per rinnovare gli organismi dirigenti nei territori, ma anche per fare un vero tagliando politico al nostro partito, a partire dalle sfide che abbiamo davanti”; il dopo Biagioni a Prato verso le comunali col nuovo segretario di Ri-generazione e quasi tutte le strade che portano alla ricandidatura di Matteo Biffoni. Intanto a Viareggio si è aperto il caso Baccelli. CDX: la Lega accusa il colpo Vannacci: Firenze riparte senza il generale e con la neo commissaria. Il caso FdI a Calenzano, e la consigliera Castro che durante il Consiglio comunale con in discussione un patto con Jenin, parla di “storpi e ridotti male” e ritiene migliore un gemellaggio con l’Austria almeno “sono ricchi e portano qualche risorsa”.

Tommaso Ciuffoletti