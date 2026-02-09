www.controradio.it Lucca tra remigrazione, polemiche e antifascismo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:23:52 Share Share Link Embed

Si è svolto sabato a Lucca la presentazione della proposta di legge sulla “remigrazione” da parte del movimento “Difendere Lucca”. Movimento vicino a Casapound e forza di governo della città. E a Lucca è polemica, mentre le opposizioni chiedono al Sindaco di prendere una posizione. Ne parliamo questa mattina – anche in video sulla Controradio Tv – con Daniele Bianucci Capogruppo di Sinistra con Lucca – Sinistra Civica Ecologista in Consiglio Comunale, Daniela Ricchetti Segretaria generale della Cgil di Lucca e Gianluca Fulvetti Docente di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa. Con Raffaele Palumbo e Rossana Mamberto.