Nasce Anteego e fa festa alla Leopolda

Sarà una notte di musica e partecipazione quella del 25 maggio allo Spazio Alcatraz della Stazione Leopolda di Firenze, dove andrà in scena il battesimo della Fondazione Anteego, un nuovo progetto dedicato all’educazione permanente, alla formazione civica e alla cultura del sapere condiviso. La serata vedrà come protagonisti tre artisti di rilievo internazionale, selezionati per la loro capacità di attraversare i confini tra generi e culture sonore. The Mauskovic Dance Band, Populous: alias del producer pugliese Andrea Mangia, Ghiaccioli e Branzini. L’evento del 25 maggio segna l’inizio di un percorso che punta alla costruzione aperta e partecipata di una fondazione indipendente, radicata nel territorio, orientata alla cultura democratica, accessibile e trasformativa. Per maggiori informazioni: www.anteego.org.

Francesco Lombardi fondatore di Anteego