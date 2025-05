www.controradio.it “Corri per Michela”: 8° Edizione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:09:30 Share Share Link Embed

Domenica 18 maggio torna l’appuntamento con la corsa podistica non competitiva di 7 km e la passeggiata ludico-motoria di 5 km per dire no alla violenza di genere. Partenza e arrivo al Giardino Michela Noli, nel Quartiere 4. Iscrizioni aperte fino alle ore 9 del 18/05/25. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto ad Artemisia centro anti violenza, per le attività di sostegno alle donne, alle bambine e ai bambini vittime di violenza.L’evento è organizzato in memoria di Michela Noli, hostess di terra all’Aeroporto di Firenze vittima di femminicidio a soli 31 anni.

Paola Alberti Mamma di Michela Noli