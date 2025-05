www.controradio.it CityGaza - Decolonizzare la Palestina. Evento a Scandicci Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:08:49 Share Share Link Embed

COSPE, in occasione della sua assemblea annuale, organizza anche un momento e uno spazio di riflessione su temi cruciali di questo tempo grazie a due eventi pubblici venerdì 16 maggio al Castello dell’Acciaolo, con il patrocinio del Comune di Scandicci. Il primo focus sarà sulla Palestina e l’importanza di una nuova narrativa per raccontarla, e saper raccontare il presente e il passato dell’attuale tragedia. Un incontro tra Somdeep Sen professore associato in Studi sullo Sviluppo Internazionale presso la Roskilde University in Danimarca e la giornalista Anna Maria Selini autrice del podcast “Palestina- Israele. La guerra dei giornalisti” per Altreconomia per evidenziare l’importanza di una narrativa decolonialista e comprendere quali strumenti abbiamo a disposizione. L’evento è organizzato in collaborazione con Florence Must act, I participate, CGIL, Arci e Anpi.

Gianni Toma, vicepresidente COSPE