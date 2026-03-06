Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia: la 37esima edizione

Il Borgo delle Camelie apre le sue porte per la 37esima edizione della Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia. Per quattro weekend, protagoniste della manifestazione saranno le circa tremila piante di Pieve e Sant’Andrea di Compito. In programma visite guidate, rievocazioni storiche, animazione per bambini, cerimonie del tè e una vasta offerta culturale, botanica ed enogastronomica. Il “Camellietum Compitese” – con oltre 1.700 piante e più di 1.000 cultivar differenti – è stato insignito dieci anni fa col titolo di “Gardens of excellence” dall’International Camellia Society (Ics). Questo è uno dei giardini di camelie più esteso e visitato d’Europa.

Domenico Guarino ha intervistato l’Assessora alla Cultura del Comune di Capannori Claudia Berti.

La Mostra sarà inaugurata sabato 7 marzo per poi proseguire domenica 8, sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22, sabato 28 e domenica 29 marzo.

Questa mattina abbiamo ascoltato anche Francesco Passaglia, Presidente del Centro Culturale Compitese, nella trasmissione “L’ora di ricreazione” di Mirco Roppolo.

Programma e info: https://www.camelielucchesia.it/articolo/mostra-camelie-lucchesia-2026/