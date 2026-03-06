www.controradio.it Secondo appuntamento per Cambia Uomo Cambia 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:36 Share Share Link Embed

Al cinema La Compagnia di Firenze prosegue “Cambia Uomo Cambia”, la rassegna di film che affronta il tema della violenza sulle donne da diverse prospettive. Per il secondo appuntamento è prevista la proiezione di “Una donna promettente” di Emerald Fennell che affronta di petto il tema la violenza sulle donne e il trauma che questo lascia sulle vittime: una la cicatrice che segna dentro e che chiede vendetta. Per il dibattito previsto al termine del film saranno presenti Isabella Mancini, della Casa delle Donne di Firenze, e Stefania Pancini in rappresentanza del Comune di Firenze. Introduce Andrea Bagni.

Questa mattina Benedetto Ferrara ha intervistato Isabella Mancini.

Iniziativa a cura di “Impariamo a dire Noi – Comitato civico per il contrasto della violenza maschile sulle donne del Circolo Arci 25 aprile”, in collaborazione con il Comune di Firenze, con Fondazione Sistema Toscana e Fondazione CR Firenze.