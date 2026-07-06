www.controradio.it MONTESCUDAIO FILM FESTIVAL - Le immagini raccontano, scrivere con le immagini Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:09 Share Share Link Embed

Dal 10 al 12 luglio 2026, lo splendido borgo di Montescudaio si trasforma in un cinema a cielo aperto per una tre giorni dedicata alla settima arte, con ospiti d’eccezione, musica dal vivo e le eccellenze enogastronomiche locali.

La suggestiva cornice del Piazzale del Poggiarello a Montescudaio è pronta ad accogliere l’edizione 2026 del Montescudaio Film Fest, che quest’anno propone un imperdibile “Weekend d’Autrice“. Un programma ricco e trasversale che unisce le origini del cinema comico, le riflessioni sul cinema contemporaneo e la valorizzazione del territorio, con la partecipazione straordinaria della regista e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli.