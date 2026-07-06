Confindustria, Baroncelli: “Serve la reindustrializzazione per non fermarci alla rendita”

“Chiediamo alla Regione fatti concreti e non parole. Abbiamo bisogno di lavorare sì insieme, ma che poi ci sia veramente un seguito concreto e non solo lessicale”, in una situazione dove “da sole le piccole imprese hanno grosse difficoltà a mantenere i livelli competitivi sull’export, quindi dobbiamo fare progetti di filiera”. Così Lapo Baroncelli, presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, in occasione dell’assemblea che si è tenuta oggi a Firenze. Tra i presenti, anche Francesco Macrì, presidente di Leonardo, per il quale “siamo in grado di dispiegare una vera e propria economia dell’innovazione”