Torna a Montespertoli RockUnMonte Festival, tre giorni di musica, cultura e partecipazione

Ex-Otago, Ministri e Virginiana Miller headliner delle tre serate, tra piazza del Popolo e piazza Machiavelli, insieme a Ossa di Cane, GAL, Winston Alpaca e ai dj set di Maghero e Pippo. Dal 10 al 12 luglio 2026 torna a Montespertoli il RockUnMonte Festival, giunto alla sua 14ª edizione, organizzato dall’Associazione Vitamina M con il patrocinio e il contributo del Comune di Montespertoli. L’evento si conferma tra gli appuntamenti musicali estivi di riferimento della Toscana, con una proposta che unisce concerti dal vivo, spazi di socialità e attività collaterali, mantenendo l’ingresso gratuito per tutte le serate.