Lavoro, giovedì lo sciopero regionale dell’industria e della manifattura

Giovedì 09 luglio, lo sciopero regionale dei settori industriali e manifatturieri per l’intera giornata lavorativa. Convocato da Cgil, Cisl e Uil, la manifestazione partirà da piazza Bambine e bambini di Beslan alle 09:30. Per salvare l’industria e tutelare il lavoro.

CGIL, CISL e UIL Toscana proclamano per il 9 luglio uno sciopero regionale

per l’intera giornata lavorativa dei settori industriali e manifatturieri, con manifestazione a Firenze. Si tratta del primo sciopero a memoria in queste modalità. Nel dettaglio, lo sciopero riguarda le lavoratrici e i lavoratori delle imprese riconducibili ai comparti connessi alle attività manifatturiere, alla fornitura di energia elettrica e gas, al servizio idrico integrato e alla gestione dei rifiuti. La manifestazione di Firenze prevede il concentramento in piazza Bambine e Bambini di Beslan alle 9:30, con corteo per le vie del centro e arrivo in via Cavour davanti alla Prefettura dove sono in programma gli interventi dei segretari generali di Cgil-Cisl-Uil Toscana Rossano Rossi, Silvia Russo e Paolo Fantappiè. In occasione della manifestazione, una delegazione di sindacalisti sarà ricevuta in Confindustria Toscana, in Regione Toscana e in Prefettura per illustrare ragioni e scopi della mobilitazione.