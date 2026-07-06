www.controradio.it La presentazione del libro dell'On. Arturo Scotto, "Flotilla. In viaggio per Gaza". Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:13:03 Share Share Link Embed

“Flotilla. In viaggio per Gaza” di Arturo Scotto è l’intenso diario di bordo della drammatica spedizione internazionale, organizzata per portare aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza e spezzare l’embargo israeliano. Attraverso una narrazione incalzante e partecipata, l’autore ripercorre le speranze dei pacifisti a bordo e il tragico assalto militare alla nave da parte dei commando di Tel Aviv. Il libro si configura come una potente testimonianza civile e politica sulla questione palestinese, che intreccia la cronaca dei fatti a una profonda riflessione sui diritti umani, la pace e i limiti della legalità internazionale.