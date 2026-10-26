Ormai è gara a chi è più impaziente. M5s e Avs premono per stringere i tempi del confronto. E hanno ottenuto che in settimana ci sia un tavolo fra i leader del campo largo. E allora la segretaria del Pd Elly Schlein preme per definire il programma: “Lo faremo in fretta, perché non partiamo da zero – ha detto – La maggior parte delle proposte sono già il frutto di un lavoro unitario in Parlamento e sui territori. Ora c’è l’ultimo importante miglio”. Poi sarà il momento della prova del voto: “Insieme possiamo battere le destre. Andiamo a vincere”. A caricare la segretaria è stata la riunione del correntone, a Montepulciano.
Montepulciano, Schlein agli alleati, ‘è l’ultimo miglio, fare in fretta col programma’
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