“Il diritto internazionale è carta straccia”. Intervista a Micaela Frulli

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FIRENZE. La presentazione del libro di Micaela Frulli “Il diritto internazionale è carta straccia” (Laterza). Il diritto internazionale è davvero carta straccia? O «conta solo fino ad un certo punto»? Di fronte a guerre, crimini impuniti e doppi standard, molti oggi lo liquidano come inutile. Eppure, è proprio la crisi attuale a mostrare quanto sia invece necessario: perché se le regole perdono credibilità, a restare esposti sono soprattutto i più deboli. Micaela Frulli, ospite nei nostri studi, è professoressa ordinaria di Diritto internazionale presso l’Università di Firenze. Ha diretto progetti di ricerca nazionali e internazionali e si occupa di diritto internazionale umanitario, repressione dei crimini internazionali, organizzazioni internazionali e sicurezza collettiva, diritti umani e contrasto alla violenza di genere.