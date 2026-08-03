www.controradio.it Montedomini: Salviamo Firenze deposita esposto. "Serve trasparenza. E' questione morale" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Oggi, oltre alla commissione controllo fiume di Palazzo Vecchio con l’audizione del presidente dell’Asp Montedomini Maurizio Frittelli e dell’assessore al welfare Nicola Paulesu, è stato anche il giorno dell’esposto depositato in Procura da parte di Salviamo Firenze per viverci la cui denuncia pubblica del caso di via Guelfa ha posto la questione della gestione del patrimonio dell’Asp Montedomini.

“I capitoli che sottoponiamo all’attenzione della Magistrature sono: g li avvisi che permettevano lo svolgimento di affitti brevi e scarsissima partecipazione; Il dossier specifico sulle assegnazioni di via Guelfa 83, il caso più rilevante, via Guelfa 81 e via Guelfa 77; I casi via Maccari 101 e 103; la mancate seduta pubblica per l’apertura delle buste a mancata pubblicità delle assegnazioni e carenza di trasparenza” afferma Massimo Torelli di Salviamo Firenze che chiede alla Procura una vera e propria operazione trasparenza. ASCOLTA L’INTERVISTA