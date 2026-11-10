www.controradio.it Montedomini, la Finanza acquisisce documenti in Palazzo Vecchio Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="8TXjQqWzBF"><a href="https://www.controradio.it/podcast/montedomini-la-finanza-acquisisce-documenti-in-palazzo-vecchio/">Montedomini, la Finanza acquisisce documenti in Palazzo Vecchio</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/montedomini-la-finanza-acquisisce-documenti-in-palazzo-vecchio/embed/#?secret=8TXjQqWzBF" width="500" height="350" title="“Montedomini, la Finanza acquisisce documenti in Palazzo Vecchio” — www.controradio.it" data-secret="8TXjQqWzBF" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Dopo l’esposto presentato dal Comitato Salviamo Firenze, continua l’acquisizione da parte della Procura dei documenti sugli immobili Montedomini finiti nelle piattaforme di locazione turistica. La Guardia di Finanza è stata in Palazzo Vecchio alla ricerca di documenti sull’iter delle assegnazioni.

L’obiettivo della Procura di Firenze è ricavare quanti più dettagli possibile sull’iter delle assegnazioni delle case di proprietà di Montedomini, Azienda pubblica di Servizi alla persona che gestisce residenze sanitarie assistenziali e strutture di accoglienza dedicate principalmente alla terza età e alla non autosufficienza. La vicenda riguarda alcuni alloggi di Montedomini finiti nel circuito degli affitti turistici. Su questo il Comitato Salviamo Firenze ha presentato un esposto alla magistratura. Da qui l’indagine della Procura che sta procedendo all’acquisizione di documenti non solo da privati ma anche dallo stesso Comune di Firenze. Per la precisione negli uffici della Direzione attività economiche e turismo, con un’ipotesi di reato di turbativa d’asta. Si tratta di una ingente mole di materiali che la Guardia di Finanza sta acquisendo e che probabilmente si ritroverà a gestire con l’aiuto di un consulente, come sta già avvenendo per un’altra vicenda urbanistica che tanto sta facendo discutere a Firenze, ovvero il così detto Cubo nero. Secondo il comitato Salviamo Firenze in 11 immobili dell’ente – su 23 appartamenti in tutto – erano stati stipulati dal 2016 in poi bandi di concessione e poi contratti d’affitto per fare affitti turistici, tutto mentre si preparava la stretta contro i nuovi “Airbnb”. Sotto i riflettori per presunte anomalie immobili di via Faenza 38, via Maccari 103, e ancora gli immobili di via Guelfa 77 e via Faenza 44..