Mondeggi Bene Comune si sta preparando a partecipare al bando di co-progettazione per l’assegnazione della tenuta, il cui futuro è a un bivio: “cittadella” del sociale, assegnata alla gestione di grandi imprese, oppure progetto multiforme e integrato, con soggetti piccoli ma radicati nel territorio, ricco di patrimonio sociale, relazionale, di partecipazione attiva. ‘Città Metropolitana e la sindaca Funaro decidano da che parte stare’.
Mondeggi alla prova del futuro
Martina Martignoni Mondeggi Bene Comune