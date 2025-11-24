www.controradio.it Mondeggi alla prova del futuro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:43 Share Share Link Embed

Mondeggi Bene Comune si sta preparando a partecipare al bando di co-progettazione per l’assegnazione della tenuta, il cui futuro è a un bivio: “cittadella” del sociale, assegnata alla gestione di grandi imprese, oppure progetto multiforme e integrato, con soggetti piccoli ma radicati nel territorio, ricco di patrimonio sociale, relazionale, di partecipazione attiva. ‘Città Metropolitana e la sindaca Funaro decidano da che parte stare’.