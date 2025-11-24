Cacciari e la Metafisica concreta all’Ist. Naz. di Studi sul Rinascimento di Firenze

A partire dal libro di Massimo Cacciari (Adelphi 2023), un dibattito su temi decisivi della filosofia contemporanea. Lunedì 24 novembre alle 15. Un’iniziativa del Centro di ricerca sulla Filosofia italiana. i.
Lunedì 24 novembre, dalle 15, a Palazzo Strozzi, l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento propone un: “Dialogo sulla Metafisica”, a partire dal libro ‘Metafisica concreta’ di Massimo Cacciari. Dialoga con l’autore Mauro Visentin dell’Università di Sassari. Modera Jonathan Salina del Centro di ricerca sulla filosofia italiana. Un incontro aperto a tutti.
